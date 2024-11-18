Более трех миллиардов человек уязвимы к последствиям изменения климата - председатель Адаптационного фонда

БАКУ /Trend/ - Более трех миллиардов человек уязвимы к последствиям изменения климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Адаптационного фонда Лукас ди Пьетро во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

"Эта открытая реальность подчеркивает актуальность нашей коллективной деятельности. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту COP29 за проведение этой встречи", - отметил он.

По его словам, Бакинская инициатива - важный шаг, который идеально сочетается с Адаптационными фондами, предназначенными для финансирования конкретных проектов адаптации к климату, которые приносят пользу наиболее уязвимым сообществам в развивающихся странах.

"Мы уделяем приоритетное внимание потребностям детей, молодежи, женщин и маргинализированных групп. Мы стремимся к созданию долгосрочных институциональных и основанных на убеждениях навыков, гарантируя, что у каждого есть возможность построить лучшее будущее для адаптации и творчества.

Вместе у нас есть возможность укрепить устойчивость, обеспечить устойчивое и справедливое будущее для мира. Давайте превратим это обязательство в положительные действия, которые приводят к постоянным изменениям",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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