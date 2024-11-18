Изменение климата также оказывает очень сильное влияние на рынок труда - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Изменение климата также оказывает очень сильное влияние на рынок труда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

По его словам, изменение климата является многомерной проблемой.

Он отметил, что из года в год наблюдается переход от традиционных рабочих мест к более высокотехнологичным и создание соответствующих трудовых ресурсов для обеспечения этих рабочих мест в трудовых ресурсах стран.

"Естественно, любое правительство, любое государство в первую очередь выигрывает от занятости населения. Мы должны обеспечить максимально возможную занятость в стране, чтобы население могло жить своей жизнью, вести достойный образ жизни, получать достойную работу. Следовательно, мы должны поощрять наличие соответствующей рабочей силы, человеческих ресурсов. Мы стремимся дать им новые навыки в наших центрах профессионального обучения, чтобы обеспечить новые стандарты и новые учебные программы для новых рабочих мест и новых навыков.

Новые навыки всегда были необходимы для приспособления к новому миру. В связи с этим я думаю, что основная цель навыков обучения на протяжении всей жизни будет становиться все более важной для нашего будущего",- добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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