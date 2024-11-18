COP29: Реализация Генерального плана Баку до 2040 года способствует устойчивому развитию столицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в павильоне Многоуровневой деятельности и градостроительства COP29 состоялось мероприятие, посвященное реализации генерального плана Баку.

Как сообщает Trend, начальник Главного управления градостроительства и архитектуры города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Рияд Гасымов проинформировал об основных целях и достижениях плана.

В мероприятии также приняли участие представители Международного общества городского и регионального планирования (ISOCARP) и программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Рияд Гасымов отметил, что Генеральный план города Баку разработан с учетом глобальных проблем градостроительства и направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение энергоэффективности, а также развитие "зеленой" инфраструктуры.

Говоря об успешных итогах выполнения Генерального плана, Р.Гасымов добавил, что в результате работы, проделанной в соответствии с планом, закладываются основы для устойчивого развития, повышается качество жизни жителей, городская среда становится более инклюзивной и доступной.

В заключение участвовавшие в обсуждениях международные эксперты также отметили, что Генеральный план Баку - это документ, который показывает адаптацию современных городов к глобальным вызовам и обеспечивает динамичное развитие с эффективным использованием природных ресурсов.

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