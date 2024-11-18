"Зеленая" деятельность внесет значительный вклад в защиту окружающей среды – грузинский министр

БАКУ /Trend/ - "Зеленые" рабочие места (Green Jobs) внесут значительный вклад в защиту окружающей среды.

Об этом заявил министр труда и социальных вопросов Грузии Михаил Сарджвеладзе во время выступления в ходе трехстороннего "круглого стола" высокого уровня по "зеленой" деятельности и навыкам, сообщает Trend.

Он отметил, что эти рабочие места охватывают новые развивающиеся "зеленые" сектора.

"В Грузии мы видим растущую потребность в квалифицированных работниках в этих областях. Одним из главных приоритетов министерства является предоставление финансируемых государством услуг по содействию занятости, поддержка особо уязвимых групп работников. Я хочу подчеркнуть, что "зеленые" рабочие места - это также путь к устойчивому и процветающему будущему. Инвестируя в рабочую силу и тесно сотрудничая с нашими международными партнерами, мы создаем основу, которая согласовывает экономический рост с экологической ответственностью. Вместе мы можем обеспечить инклюзивность перехода к "зеленой" экономике, создать возможности для всех наших сотрудников", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!