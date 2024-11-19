COP for Hope: Компании, отрасли и партии должны демонстрировать совместные усилия в борьбе с изменением климата - японский журналист

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - независимый журналист из Японии Сатору Мизугичи.

Он сказал Trend, что компании, отрасли и партии должны демонстрировать свои совместные усилия по продвижению борьбы с изменением климата.

С.Мизугичиотметил, что изучает переговоры COP29 и что его темой является "устойчивое прикрытие".

"Чтобы способствовать борьбе с изменением климата, компании, отрасли и партии должны продемонстрировать свои совместные усилия. COP29 - отличная возможность для этого. Как известно, температура во всем мире продолжает повышаться. Поэтому, не теряя времени, необходимо предпринять серьезные шаги в борьбе с изменением климата и для нормализации температуры.

Как известно, основная и самая важная тема COP29 - финансы, деньги. Здесь страны-партнеры обсуждают возможности расширения своего финансирования для решения проблем, смягчения последствий и адаптации", - подчеркнул он.

Журналист добавил, что во имя мира все должны демонстрировать совместную компетентность.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!