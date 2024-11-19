В рамках COP29 объявлена Бакинская гармония климатической инициативы для фермеров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось мероприятие "Запуск Бакинской гармонии климатической инициативы для фермеров: усиление фермеров для климатической устойчивости".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии, проведенном в результате совместного сотрудничества с Председательством COP29, Министерством сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), были обсуждены влияние глобальных климатических изменений на продовольственную безопасность, сельское хозяйство и водные ресурсы. В мероприятии приняли участие представители международных организаций и специалисты из различных стран.

"Выступая на мероприятии, министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал, что 36 процентов от общей занятости приходится на сельское хозяйство.

"Здесь важны вопросы устойчивой трансформации и перехода. Основная цель - устойчиво осуществить трансформацию сельского хозяйства на высоком уровне и взаимодействовать. Благодаря этой инициативе сотрудничество будет укрепляться, увеличится приток инвестиций в сельскохозяйственный сектор, сюда же будут вовлечены частные банки. Другая главная цель - усилить положение фермеров, особенно женщин-фермеров",- отметил он.

Выступивший затем министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов подчеркнул, что сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики в мире.

"Однако фермеры, те, кто занимается сельскохозяйственным производством, больше всего страдают от изменения климата. Они ощущают последствия изменения климата на собственном опыте. К последствиям относятся высокая температура, непрогнозируемые дожди, деградация земель и нехватка воды, что серьезно подрывает средства к существованию фермеров. Однако им уделяется меньше внимания в глобальных климатических диалогах. Фермеры, которые первыми ощущают на себе последствия изменения климата, получают поддержку в последнюю очередь. Основная цель Бакинской гармонии климатической инициативы - изменить это", - подчеркнул министр.

Региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу подчеркнул, что в последние годы изменение климата затронуло многие сферы экономики, в том числе сельское хозяйство.

Он отметил, что в рамках мер по борьбе важно уделять особое внимание поддержке деятельности сельских общин, женщин и молодежи, а также климатическому финансированию.

"За последние 10 лет инициативы, коалиции, сети и партнерства, связанные с агропродовольственной системой, изменением климата и финансами значительно развились. В то же время необходимо усилить координацию для осуществления более эффективных действий по борьбе с изменением климата и более стремительной трансформации агропродовольственных систем. Инициатива Гармонии очень важна в этом контексте", - добавил он.

Участники мероприятия, местные и международные эксперты оценили значимость Бакинской гармонии климатической инициативы как важный шаг для глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Мероприятие продолжилось дискуссиями", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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