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Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 19 ноября 2024 17:22 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Министерство здравоохранения Азербайджана.

"В ходе встречи было отмечено, что Платформа TikTok последовательно демонстрирует приверженность повышению осведомленности об устойчивом развитии и знаний об изменении климата среди своего сообщества по всему миру.

Как часть обязательств в этом направлении и в рамках проводимой в Азербайджане конференции COP29, TikTok запустил кампанию #ClimateAction2024.

Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана", - говорится в информации ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество (ФОТО)
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