Один из приоритетов инициативы "Гармония" - усиление взаимодействия между инициативами, связанными с COP - министр

БАКУ /Trend/ - Одним из главных приоритетов инициативы "Гармония" является усиление взаимодействия между инициативами, связанными с COP.

Как сообщает Trend во вторник, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на панельной дискуссии на тему "Увеличение климатического финансирования для фермеров: опыт работы на фермах и конкретные решения".

"Приглашаю фермеров со всего мира присоединиться к Бакинской инициативе "Гармония" для фермеров, направленной на борьбу с изменением климата. Наша цель – поддержка фермеров, особенно женщин и молодежи, обмен решениями и вклад в глобальную продовольственную безопасность. Инициатива "Гармония" представляет собой платформу, направленную на поддержку фермеров на глобальном уровне.

По мере того как вызовы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все более взаимосвязанными, такими же должны быть и наши решения. Работая над укреплением сельского хозяйства, мы должны сосредоточиться на сотрудничестве. Одним из главных приоритетов инициативы "Гармония" является усиление взаимодействия между инициативами, связанными с COP. Тем не менее все инициативы, которые вносят вклад в связь между климатом, сельским хозяйством и финансами, приветствуются для участия в "Гармонии". На начальном этапе "Гармония" будет использовать быстрый анализ партнерств с уже существующими инициативами, включая все связанные с COP инициативы последних лет и дополнительные проекты. Мы уверены, что, объединившись в рамках этой инициативы, мы можем создать мощную сеть, которая укрепит устойчивость и позволит фермерам преуспеть даже в условиях климатической неопределенности. Мы приглашаем вас к сотрудничеству, обмену идеями и совместной работе над созданием устойчивого будущего для сельского хозяйства", - подчеркнул он.