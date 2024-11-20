Азербайджан понимает важную роль городов в формировании будущего планеты - председатель Госкомитета

БАКУ /Trend/ - Азербайджан понимает важную роль городов в формировании как будущего страны, так и всей планеты.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая во время церемонии открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата на COP29 в Баку.

Он отметил, что Азербайджан, как один из наиболее быстрорастущих регионов с точки зрения урбанизации, глубоко привержен решению проблем и использованию возможностей, связанных с этим быстрым градостроительством.

"Объединяя все заинтересованные стороны, COP29 демонстрирует видение будущего, в котором многоуровневые и многосекторные заинтересованные стороны работают вместе, чтобы решить климатические проблемы и превратить городские пространства в устойчивые экосистемы. Здесь мы также должны оценить важные инициативы, которые легли в основу сегодняшних дискуссий", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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