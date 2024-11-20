Незапланированное расширение городов угрожает биоразнообразию - UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Незапланированное расширение городов представляет угрозу для биоразнообразия, окружающей среды, продовольственной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в своем выступлении на церемонии открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата на COP29 в Баку.

Она отметила, что это создает социальную фрагментацию и финансовый спад.

"На здания, жилье и сооружения приходится до 40 процентов выбросов парниковых газов. Однако у нас большие инфраструктурные пробелы, потому что в неформальных поселениях проживает 1 миллиард человек. Города чрезвычайно чувствительны к изменению климата. Температура воздуха на 10 градусов выше, чем в сельской местности, 90 процентов береговой линии подвержено повышению уровня моря и сильным штормам", - добавила она.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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