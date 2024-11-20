Переход к полной энергетической независимости важен для повышения национальной безопасности - замминистра

БАКУ /Trend/ - Литва стремится достичь полной энергетической независимости к 2050 году, планируя производить 100 процентов электроэнергии на своей территории.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкевичюте (Agné Vaiciukevičiūtė) в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта"

"Этот переход к самодостаточности важен для укрепления устойчивости, уменьшения зависимости от внешних источников энергии и повышения национальной безопасности.

Энергетическая независимость сочетается с усилиями по адаптации к климатическим изменениям, поскольку она способствует устойчивым практикам и поддерживает переход к возобновляемым источникам энергии. Приверженность этой амбициозной цели демонстрирует, как энергетическая безопасность и действия по защите климата могут дополнять друг друга, служа примером для других стран", - сказала она