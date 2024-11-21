Гутерриш призвал лидеров G20 работать над достижением новой амбициозной цели по климатическому финансированию на COP29

БАКУ /Trend/ - Я настоятельно призвал лидеров G20 поручить своим министрам и переговорщикам добиться согласования новой амбициозной цели по климатическому финансированию на COP29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на брифинге в Баку в рамках COP29 генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Я только что вернулся с саммита G20 в Рио, где COP29 заняла ключевое место в повестке дня. Я настоятельно призвал лидеров G20 поручить своим министрам и переговорщикам добиться согласования новой амбициозной цели по климатическому финансированию на COP29. В выступлениях лидеры од за другим подчеркивали необходимость конкретного успеха», - сказал он.

Гутерриш отметил, что делегации и председательство COP проделали огромную работу, стремясь найти общую позицию.

«Но, как я отметил в своем вступительном слове, время неумолимо идет вперед, соглашение крайне необходимо. Несмотря на появление точек сближения, разногласия все еще остаются. Нам требуется решительный импульс, чтобы перейти финишную черту», - сказал генсек ООН.

По его словам, крайне важно представить амбициозный и сбалансированный пакет решений по всем нерешенным вопросам, который будет основываться на новой климатической финансовой цели.

«Неудача здесь недопустима: это может подорвать не только текущие усилия, но и амбиции по разработке новых национальных планов действий по климату. В условиях приближения необратимых переломных моментов провал COP29 может иметь разрушительные последствия и затруднить успешное проведение COP30 в Бразилии.

Подчеркиваю: нам необходимо заключить соглашение в Баку по амбициозной новой климатической финансовой цели. Эта цель должна включать компоненты, которые обеспечат значительный рост финансирования для развивающихся стран.

Необходимо добиться:

мобилизации средств, чтобы страны могли представить национальные планы, соответствующие цели ограничения потепления до 1,5°C;

создания условий для перехода к чистым, доступным возобновляемым источникам энергии и справедливой энергетической трансформации, которая ускорит сокращение выбросов;

усиления возможностей всех государств для защиты своего населения от последствий климатической катастрофы;

укрепления доверия между странами.

Эти усилия – наш общий шанс предотвратить катастрофу и обеспечить устойчивое будущее», - сказал он.