UNESCAP выпустила отчет по реализации национально определяемых вкладов

БАКУ/Trend/ - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (UNESCAP) выпустила новый отчет, посвященный реализации национально определяемых вкладов (NDC 2.0)

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Анета Николова, сотрудник по экологическим вопросам UNESCAP на пресс-конференции в рамках COP29.

"В прошлую пятницу мы выпустили отчет, который сосредоточен на решениях, основанных на предыдущих национально определяемых вкладах (NDC), или, как мы их называем, NDC 2.0.

Основное внимание уделяется вопросам энергетического перехода: увеличению доли возобновляемой энергии, созданию рабочих мест в этом секторе, постепенному отказу от ископаемого топлива и субсидий на него. Также рассматриваются интегрированные подходы к адаптации и смягчению последствий изменения климата, которые хорошо сочетаются с новым механизмом финансирования адаптации в рамках Статьи 6.8. Этот механизм был инициирован Африканским банком развития, и мы стремимся внедрить его в нашем регионе для финансирования адаптационных проектов и поддержки глобальных целей адаптации",- сказала она

Николова также отметила, что был создан портал, который демонстрирует широкий спектр проектов и возможностей для реализации небольших устойчивых климатических инициатив в регионе Азии и Тихого океана.

"Кроме того, на прошлой неделе мы организовали множество министерских диалогов по вопросам энергетического перехода, а вчера провели обсуждение устойчивого транспорта совместно с нашими коллегами из региональных комиссий ООН по всему миру", - отметила она.