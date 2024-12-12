Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться с использованием "зеленой" энергии - председатель АЖД

БАКУ /Trend/ - Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться с использованием "зеленой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что реализуется совместный с Азиатским банком развития проект по декарбонизации.

"Во время нахождения миссии банка в Баку, было дано предварительное согласие на выделение дополнительных грантов железным дорогам в направлении декарбонизации. Тем самым мы сможем обеспечить почти стопроцентную перевозку грузов по среднему коридору с использованием "зеленой" энергии", - отметил председатель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!