TAP о мерах по охране окружающей среды (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), проходящий через несколько стран и разнообразные географические территории, демонстрирует твердую приверженность минимизации воздействия на окружающую среду, защите экосистем и поддержке местных сообществ. Об этом заявил управляющий директор TAP Лука Скьеппати в эксклюзивном интервью Trend.

"Мы придерживаемся строгих стандартов охраны окружающей среды, социального и культурного наследия (ESCH), обеспечивая постоянный мониторинг, оценку и управление. На всех этапах реализации проекта — от планирования и проектирования до строительства — мы собирали обширные данные о чувствительных экологических и социальных аспектах, чтобы направлять нашу деятельность, минимизировать риски и внедрять принципы предотвращения, смягчения последствий и устойчивости в систему управления ESCH.

Маршрут трубопровода и расположение надземных объектов были выбраны с особой тщательностью, чтобы по возможности избегать влияния на чувствительные зоны ESCH. Все наши объекты соответствуют национальным стандартам стран-участниц, утвержденным оценкам воздействия на окружающую среду и общество (ESIA), директивам ЕС, требованиям кредиторов и собственной системе управления TAP", — подчеркнул Скьеппати.

Он подчеркнул, что TAP внедрила интегрированную систему управления QHSE (качество, охрана здоровья, безопасность и окружающая среда), сертифицированную по международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, а также по Схеме экологического менеджмента и аудита (EMAS) в Италии.

"Эти сертификаты подтверждают соответствие нашей работы высоким стандартам в таких областях, как качество, охрана здоровья, безопасность, экология, а также социальное и культурное наследие. Наша система управления включает структуру соответствия и обеспечения ESCH, которая гарантирует, что все запланированные и выполняемые работы соответствуют стандартам TAP. Это касается управления углеродными выбросами, контроля отходов, предотвращения загрязнения и мониторинга атмосферных выбросов. Мы применяем разнообразные инструменты и процессы для эффективного управления производительностью и минимизации экологического воздействия.

Для трубопровода и надземных установок (AGI) TAP разработала и внедрила надежную структуру управления биоразнообразием, чтобы избежать негативного воздействия на экосистемы. Эта структура определяет чувствительные элементы биоразнообразия и устанавливает конкретные меры по их защите и мониторингу, опираясь на иерархию смягчения. В рамках подготовки ESIA в трёх принимающих странах TAP тесно сотрудничала с международными и местными экспертами для проведения детальных экологических и социальных исследований", — отметил управляющий директор.

Он подчеркнул, что после завершения восстановительных работ TAP и ее специалисты по биоразнообразию продолжают регулярно оценивать потенциальное остаточное воздействие на ключевые среды обитания и приоритетные элементы биоразнообразия.

"Мы внедрили меры, направленные на снижение экологического воздействия, включая сезонные ограничения на проведение работ, чтобы минимизировать влияние на жизненные циклы определенных видов фауны, сокращение рабочих зон в пределах природных сред обитания, а также перемещение или мониторинг чувствительных растений, чтобы избежать негативных последствий. Например, в районе Сан-Фока в Италии TAP установила экологически безопасные конструкции в прибрежных водах на глубине менее 50 метров. Эти меры, разработанные на основе анализа морского дна, препятствуют тралению, защищают морскую флору и фауну, способствуют восстановлению морского биоразнообразия и создают безопасные зоны для рыболовных популяций.

Не менее важной частью нашей работы является поддержка местных сообществ. В рамках программы социальных и экологических инвестиций (SEI) TAP направила 32 миллиона евро в проекты в Греции, 14 миллионов евро в Албании и 12 миллионов евро в Италии. Эти средства позволили завершить более 300 инициатив, оказывающих ощутимую пользу для общества", — подчеркнул Лука Скьеппати.

Он отметил, что программы TAP, направленные на восстановление средств к существованию, помощь в их обеспечении и предоставление переходной поддержки, играют ключевую роль в восстановлении и повышении продуктивности сельскохозяйственных угодий на пострадавших территориях.

"Эти инициативы помогают пострадавшим домохозяйствам, сталкивающимся с постоянным отчуждением земли, приобретать заменяющие участки при необходимости. Они также гарантируют, что производители многолетних культур, затронутые ограничениями сервитута, сохранят уровень жизни и не окажутся в худшем положении, чем ранее. Дополнительно программы содействуют землевладельцам в получении компенсации, связанной с деятельностью TAP, и включают реализацию Программы поддержки уязвимых домохозяйств.

Для минимизации воздействия строительства TAP восстановил сельскохозяйственные угодья, выплатил компенсации землевладельцам и модернизировал инфраструктуру. Например, в Албании было восстановлено 58 км дорог, что улучшило условия жизни более чем 200 тысяч человек. Также TAP создал новые рабочие места в принимающих странах, поддерживая постоянную рабочую силу и стимулируя экономическое развитие в Греции, Албании и Италии, тем самым способствуя экономическому росту и привлекая дополнительные инвестиции", — подчеркнул Лука Скьеппати.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn