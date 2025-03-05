ACWA Power о реализации проекта системы хранения энергии c Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Саудовская компания ACWA Power совместно с правительством Азербайджана продолжает работу над следующим этапом реализации проекта Аккумуляторной системы хранения энергии (BESS), сообщила Trend директор по развитию бизнеса ACWA Power в Азербайджане Полина Любомирова.

Отметим, что в мае 2024 года ACWA Power и министерство энергетики Азербайджана подписали соглашение о реализации проекта BESS мощностью 200 МВт.

"Мы активно сотрудничаем с министерством энергетики Азербайджана, Агентством по возобновляемым источникам энергии и ОАО "Азерэнержи", чтобы обеспечить прогресс в развитии проекта. Это критически важная инициатива для страны. Мы понимаем, что для расширения сектора возобновляемой энергетики это имеет критически важное значение", – отметила Любомирова.

Любомирова отметила, что ACWA Power благодаря своей комплексной бизнес-модели создает значительную добавленную стоимость, имея обширный портфель проектов в сфере накопления энергии на батареях, суммарная емкость которых на различных этапах – эксплуатации, строительства и заключения контрактов – составляет около шести гигаватт-часов по всему миру.

"Опираясь на богатый опыт ACWA Power в разработке, финансировании, строительстве и эксплуатации крупномасштабных энергетических проектов, а также в предоставлении услуг по регулированию частоты сети, технической поддержке и внедрении передовых решений в различных странах, мы рады поделиться этим опытом с Азербайджаном. Основные преимущества проекта BESS заключаются в управлении колебаниями в выработке возобновляемых источников энергии, оперативном поддержании связи с соседними энергосистемами и предотвращении потерь электроэнергии", — отметила директор по развитию бизнеса.

Она также добавила, что высокоскоростные аккумуляторные системы хранения энергии уже активно внедряются по всему миру.

"Таким образом, в Азербайджане, как и в большинстве энергосистем, внедрение решений по накоплению энергии на батареях является экономически оправданным. Они позволяют сократить потребление нефти и газа, а в целом – ископаемого топлива, которое в противном случае используется для регулирования колебаний в генерации возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, с целью балансировки сети. В настоящее время мы работаем с правительством над переходом к следующему этапу реализации нашего проекта", – заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn