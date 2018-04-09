Усилена киберзащита информационных систем госведомств Азербайджана

9 апреля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими президентскими выборами, команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана перешла на усиленный режим работы для обеспечения высокого уровня защиты информационных систем госведомств от возможных кибератак, сказали Trend в CERT.

«Усилен контроль над работой сайтов и сетей, предприняты соответствующие меры в связи с возможными кибератаками. Пока активности не наблюдается», - сказал источник.

Главной задачей CERT является обеспечение информационной безопасности ресурсов госструктур. Для отражения кибератак используются технологические и программные решения, позволяющие выявлять пустоты и сигнатуры зловредных угроз для обеспечения высокого уровня защиты информационных систем.

Готовность к отражению возможных кибератак обеспечена на высоком уровне и круглосуточно находится под контролем.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сократились атаки на инфосистемы госведомств Азербайджана
ИКТ 3 апреля 14:13
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 6 марта 09:37
В Азербайджане выросло число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 5 февраля 13:26
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 5 января 09:27
В Азербайджане завершен первый этап разработки антивирусного ПО (ВИДЕО)
ИКТ 4 января 13:49
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2017 год
ИКТ 4 января 13:25
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 4 декабря 2017 11:20
Азербайджан вносит вклад в усиление роли OIC-CERT
ИКТ 7 ноября 2017 10:41
В Азербайджане увеличилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 2 ноября 2017 12:20
Госструктуры Азербайджана не обращались с жалобами относительно заражения вирусом BadRabbit - CERT
ИКТ 25 октября 2017 13:22
В Азербайджане приостановлена разработка антивирусного софта
ИКТ 17 октября 2017 11:43
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений
ИКТ 6 октября 2017 18:34
Число киберугроз инфосистемам госструктур в Азербайджане вновь выросло
ИКТ 3 октября 2017 10:09
Число киберугроз инфосистемам госструктур в Азербайджане в августе существенно выросло
ИКТ 7 сентября 2017 15:41
В Азербайджане увеличилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 2 августа 2017 15:27
Азербайджан запустит отечественную программу антивирусной защиты
ИКТ 6 июля 2017 13:33
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений
ИКТ 4 июля 2017 17:59
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 4 июля 2017 10:41