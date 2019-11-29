Туркменистан сотрудничает с Турцией в сфере кибербезопасности

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) прошел семинар в сфере кибербезопасности, проведенный турецкой «STM Cyber», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на СППТ.



В мероприятии приняли участие представители государственных и частных структур, в том числе местные компании, специализирующиеся в области IT-технологий и IT -безопасности.



Специалисты компании предложили свой опыт по предотвращению кибератак, говорится в сообщении.



«STM Cyber» осуществляет широкий спектр работ: от строительства морских платформ и спутников до обеспечения кибербезопасности и разработок Smart-технологий.



Напомним, что при министерстве промышленности и коммуникации Туркменистана в сентябре была создана служба кибербезопасности.



До этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил проект закона о кибербезопасности. На заседании правительства глава государства подчеркнул своевременность и востребованность принятия данного закона для защиты суверенитета, интересов страны, предотвращения угроз сетевой безопасности.



Ранее сообщалось, что специалисты местной компании Turkmen Tranzit занимаются вопросами кибербезопасности. Компания имеет сертификаты «Check Point Security Administrator R80», WAPPLES Basicот.



Кроме того, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела недавно в Ашхабаде семинар на тему: "Кибербезопасность в контексте региональной и международной безопасности, использование интернета в террористических целях и киберпреступность".



(Автор: Гусейн Гасанов)

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