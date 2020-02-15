Индия и Узбекистан будут обмениваться технологическими стартапами

БАКУ/Trend/ - Индийские технологические центры iCreate и DevX создали платформу обмена с Узбекистаном, с тем, чтобы технологические стартапы малых и средних предприятий (МСП) из Индии могли посетить Узбекистан и определить рыночные возможности и наоборот, сказал Trend представитель DevX.

"Наше понимание и опыт концептуализации и проведения успешных "хакатонов" и роадшоу могут быть чрезвычайно полезны для акселераторов и инкубаторов, базирующихся в Узбекистане, для поиска наиболее интересных стартапов по всей Индии. Помимо этого, МСП Узбекистана могут предоставить так называемые "Заявления о проблемах" и мы можем, используя наших талантливых инноваторов и поставщиков услуг, содействовать их разрешению", - заявил собеседник.

DevX может предоставить выделенное пространство для стартапов МСП Узбекистана по всей Индии, в виде офисных помещений формата plug & play.

"Мы можем поддерживать определенные стартапы МСП в Узбекистане, чтобы в дальнейшем реализовывать их в Индии", - подчеркнул представитель.

Собеседник отметил, что DevX намерен создать специальный центр инкубации и рабочее пространство при поддержке правительства для реализации стартапов в Узбекистане.

DevX создали инновационную основу для оказания помощи бизнесу и развитию экосистемы стартапов в Индии. Тщательно разработанные предложения компании помогают корпорациям упростить бизнес-задачи различной сложности, обеспечивая тем самым быстрый рост их организации.

Существует четыре вертикали DevX - программа ускорения стартапов, совместные инновации, сотрудничество университетов и пространство совместной работы.

В настоящее время iCreate является крупнейшей совместной рабочей площадкой в ​​Гуджарате, площадь которой составляет более одного миллиона квадратных футов.