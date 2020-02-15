Индия и Узбекистан будут обмениваться технологическими стартапами

ИКТ 15 февраля 2020 11:15 (UTC+04:00)
Индия и Узбекистан будут обмениваться технологическими стартапами

БАКУ/Trend/ - Индийские технологические центры iCreate и DevX создали платформу обмена с Узбекистаном, с тем, чтобы технологические стартапы малых и средних предприятий (МСП) из Индии могли посетить Узбекистан и определить рыночные возможности и наоборот, сказал Trend представитель DevX.

"Наше понимание и опыт концептуализации и проведения успешных "хакатонов" и роадшоу могут быть чрезвычайно полезны для акселераторов и инкубаторов, базирующихся в Узбекистане, для поиска наиболее интересных стартапов по всей Индии. Помимо этого, МСП Узбекистана могут предоставить так называемые "Заявления о проблемах" и мы можем, используя наших талантливых инноваторов и поставщиков услуг, содействовать их разрешению", - заявил собеседник.

DevX может предоставить выделенное пространство для стартапов МСП Узбекистана по всей Индии, в виде офисных помещений формата plug & play.

"Мы можем поддерживать определенные стартапы МСП в Узбекистане, чтобы в дальнейшем реализовывать их в Индии", - подчеркнул представитель.

Собеседник отметил, что DevX намерен создать специальный центр инкубации и рабочее пространство при поддержке правительства для реализации стартапов в Узбекистане.

DevX создали инновационную основу для оказания помощи бизнесу и развитию экосистемы стартапов в Индии. Тщательно разработанные предложения компании помогают корпорациям упростить бизнес-задачи различной сложности, обеспечивая тем самым быстрый рост их организации.

Существует четыре вертикали DevX - программа ускорения стартапов, совместные инновации, сотрудничество университетов и пространство совместной работы.

В настоящее время iCreate является крупнейшей совместной рабочей площадкой в ​​Гуджарате, площадь которой составляет более одного миллиона квадратных футов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанская певица разочаровалась в любви? (ВИДЕО)
Азербайджанская певица разочаровалась в любви? (ВИДЕО)
Романтика азербайджанских и турецких звезд в Стамбуле (ФОТО)
Романтика азербайджанских и турецких звезд в Стамбуле (ФОТО)
Миллионы просмотров! Ютубер из Азербайджана разрушает стереотип о невозможности успеха в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Миллионы просмотров! Ютубер из Азербайджана разрушает стереотип о невозможности успеха в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Датские компании могут поделиться с Азербайджаном ноу-хау в области устойчивой энергетики – посол Энергетика 11:33
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Общество 11:32
Пассажиропоток в Китае снизился почти вдвое из-за коронавируса Китай 11:22
В Грузии запущен молокоперерабатывающий завод Бизнес 11:16
Индия и Узбекистан будут обмениваться технологическими стартапами ИКТ 11:15
Обнародован физический объем ВВП Казахстана по итогам 2019 года Бизнес 11:12
Туркменистан подписал с Санкт-Петербургом дорожную карту делового партнерства Бизнес 11:02
Число торговых предприятий в Узбекистане стремительно растет Финансы 11:01
Европа подчеркивает необходимость дальнейшего развития проекта «Южного газового коридора» Энергетика 11:00
Участвуй в викторине и выиграй приз – сюрприз для зрителей Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку Общество 11:00
ВВП Туркменистана в январе 2020 года значительно вырос Бизнес 10:46
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета Бизнес 10:44
Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса в КНР США 10:42
Минздрав Туркменистана объявил тендер Тендеры 10:40
Финляндия намерена диверсифицировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном - министерство Бизнес 10:39
Автомобили Узбекского бренда стали лидерами продаж в Казахстане за январь Бизнес 10:26
Казахстанская нефтегазовая компания привлекает диагностические услуги Тендеры 10:24
Готовится третье издание «Красной книги» Азербайджана Общество 10:23
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:22
В Баку стартовал первый день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 10:09
Олег Кузнецов: Пашинян сегодня прибегает к тактике мелких провокаций Политика 10:06
Джамил Гасанлы решил "погадать" и опять ошибся - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 09:58
Компания из Саудовской Аравии приступила к строительству ТЭС в Узбекистане Строительство 09:56
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 09:56
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:53
США после вступления в силу первой фазы сделки с КНР создали орган для разрешения споров США 09:38
В 2019 году выросло число посетивших Турцию израильских туристов Турция 09:37
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса Китай 09:36
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани Политика 09:32
Грузинский международный аэропорт занимает второе место в Европе по темпу росту пассажиропотока Транспорт 09:22
Регулирование трудовых отношений с учителями достигшими максимального возраста не централизовано Общество 09:16
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая Китай 08:45
Советник Трампа рассказал о возможном влиянии ситуации с коронавирусом на ВВП США США 08:27
Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка Европа 08:14
В США рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от коронавируса США 08:05
В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС Европа 07:47
В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты Европа 07:32
В Японии хотят попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа Другие страны 06:51
Сотрудники Facebook, Amazon, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией о коронавирусе США 06:35
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду Другие страны 06:21
Суд Бразилии предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы Другие страны 06:11
США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15% США 05:55
Пентагон поменял позицию по ограничению на торговлю с Huawei США 05:47
Глава МИД Китая предложил НАТО развивать сотрудничество на равноправной основе Китай 05:31
В Уругвае 14 человек умерли от лихорадки денге с начала 2020 года Другие страны 05:13
Куба намерена к лету выплатить более €30 млн просроченного долга Другие страны 04:57
American Airlines отложила возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX до августа США 04:41
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 Китай 04:25
Майкл Блумберг потратил более $1 млн на политическую рекламу в Instagram США 04:08
В США считают, что Россия нацелилась на военное решение конфликта в Сирии Арабские страны 03:53
Зариф: Иран не тронет черные ящики украинского самолета без заинтересованных сторон Иран 03:41
Участники политических кампаний в США смогут размещать в Facebook оплаченные материалы США 03:25
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции Арабские страны 03:06
В Чехии полиция обнаружила нелегальных мигрантов по сердцебиению Европа 02:47
В Венесуэле стартуют масштабные военные учения Другие страны 02:23
Вице-премьер Чехии считает нереальным увеличение страной расходов на оборону до 2% ВВП Европа 02:19
Трамп поблагодарил власти Камбоджи за то, что они согласились принять лайнер Westerdam США 02:05
Министр Армии США назвал соглашение с талибами первым шагом политического урегулирования США 01:54
Американский сенатор предложил создать Международный банк ядерного топлива США 01:35
В Испании выписали из больниц двух переболевших коронавирусом мужчин Европа 01:17
Глава испанской Ла Лиги Тебас назвал хорошим примером дисквалификацию "Манчестер Сити" Европа 00:59
Президент Ильхам Алиев: В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии Политика 00:42
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор очень важен для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы Политика 00:30
США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа США 00:21
Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса Европа 00:05
Главы МИД Ирана и Китая в Мюнхене обсудили ядерную сделку Политика 14 февраля 23:49
Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде В мире 14 февраля 23:37
Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане США 14 февраля 23:19
Разбирательство в отношении бывшего и. о. главы ФБР Маккейба прекращено США 14 февраля 23:11
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза (ФОТО) Политика 14 февраля 22:53
Мадуро заявил, что в скором времени Гуайдо отправится в тюрьму Другие страны 14 февраля 22:45
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана (ФОТО) Политика 14 февраля 22:23
Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений В мире 14 февраля 22:18
Тренер "Лейпцига" Нагельсман заявил, что в 2018 году отказался возглавить "Реал" Европа 14 февраля 22:03
На Гаити четырнадцать детей погибли при пожаре Другие страны 14 февраля 21:25
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом Арабские страны 14 февраля 21:06
Васиф Талыбов утвердил Государственную программу по развитию спорта в Нахчыванской АР Политика 14 февраля 20:49
В январе граждане Азербайджана чаще всего посещали эти страны Туризм 14 февраля 20:21
В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности В мире 14 февраля 20:16
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) Политика 14 февраля 20:12
Азербайджанская певица разочаровалась в любви? (ВИДЕО) Звёздный мир 14 февраля 19:51
В Мюнхене состоялась встреча Президентов Азербайджана и Казахстана (ФОТО) Политика 14 февраля 19:49
Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу Политика 14 февраля 19:31
Совокупная прибыль банков Азербайджана умножилась Финансы 14 февраля 19:25
Активы азербайджанских банков выросли Финансы 14 февраля 19:20
Центробанк Азербайджана привлек средства у азербайджанских банков Финансы 14 февраля 19:18
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании Leonardo (ФОТО) Политика 14 февраля 19:09
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла Финансы 14 февраля 19:04
В Азербайджане увеличится производство птицеводческой продукции Бизнес 14 февраля 19:04
Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства (ФОТО) Политика 14 февраля 18:50
В выходные в Баку ожидается до 10 градусов тепла Общество 14 февраля 18:48
Компания AQS Group о проектах и планах на 2020 год (блиц-интервью) Бизнес 14 февраля 18:45
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями (ФОТО) Политика 14 февраля 18:35
Азербайджанская золотая рыбка исполнит три желания (ФОТО) Культура 14 февраля 18:24
Парламентские выборы запомнились, как важное событие в истории демократического Азербайджана — Хикмет Бабаоглу Политика 14 февраля 18:12
Кто хочет заработать деньги творчеством? Главное управление культуры Баку проводит конкурс Культура 14 февраля 18:10
В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Наримана Нариманова Политика 14 февраля 18:07
Обзор ТОП-10 грузинских МФО по чистой прибыли Финансы 14 февраля 18:04
Азербайджан перенимает зарубежный опыт производства и переработки фундука Бизнес 14 февраля 18:03
Прожиточный минимум в Грузии повысился Бизнес 14 февраля 18:03
Все новости