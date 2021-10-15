Отличные предложения для абонентов «Nar»! (ФОТО)

Каждый клиент может с легкостью воспользоваться услугами и тарифами «Nar», основываясь на своих желаниях и требованиях.

Абоненты могут общаться своими близкими, пользоваться высокоскоростным Интернетом или использовать отдельные пакеты, сочетающие в себе и то, и другое.

Тариф Nar «Unikal» - отличный выбор для продолжения беседы и общения без перебоев. Этот тариф позволяет звонить по всем направлениям внутри страны по единой цене. Кроме того, данный тариф не имеет дополнительных условий и абонентской платы. Подробную информацию о тарифе «Unikal» можно найти на сайте https://www.nar.az/unikal/. Вы можете активировать данный тариф, отправив ключевое слово «Unikal» на короткий номер 777.

Наряду со звонками, «Nar» также предлагает своим абонентам подходящие интернет-пакеты, чтобы они всегда были онлайн и наслаждались высокоскоростным доступом к Интернету. Если абоненту нужен быстрый интернет для развлечений, решения повседневных задач, а также провождения времени в социальных сетях, он может выбрать один из интернет-пакетов предложенных «Nar». Желающие выбрать любой из интернет-пакетов «Nar» могут получить подробную информацию по ссылке

https://www.nar.az/limitsiz-internet-paketler/ или отправив ключевое слово «İnternet» на короткий номер 777.

У мобильного оператора есть предложение и для тех, кто хочет получить все и сразу. Так, клиенты, которым необходимы удобство и гибкость в использовании Интернета и услуг телефонной связи, могут использовать пакеты «FULL». Здесь минуты внутри сети, изобилие интернета и бонусы включены в один пакет. Кроме того, пользователи пакетов «FULL» имеют возможность обменять минуты на мегабайты и мегабайты на минуты с помощью услуги «Çevir». Абоненты могут получить подробную информацию о пакетах FULL по ссылке https://www.nar.az/full/ или отправив ключевое слово «FULL» на короткий номер 777.

Подробную информацию о продуктах и ​​услугах «Nar» можно получить через Телефонный Центр 777, в онлайн-чате на страницах в социальных сетях, в приложении «Nar +», а также в центрах услуг и продаж «Nar».

Автор: A.A