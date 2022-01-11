Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"

БАКУ /Trend/ - Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах американской компании Google в будущем могут быть полностью удалены.

Об этом сказал во вторник журналистам председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов, сообщает Trend.

По его словам, в этой связи министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана активно сотрудничает с Google в целях изменения отображения топонимов на картах поисковой системы.

«В рамках этого сотрудничества ряд топонимов уже изменен на азербайджанский язык. Центр кибербезопасности также находится в тесном контакте с Google. Если посмотреть карту Google, то можно увидеть, что названия уже отображаются на азербайджанском языке. Это результат нашего сотрудничества. Не исключено, что в будущем названия на карте на армянском языке будут удалены. Для этого нужно работать и убеждать другую сторону - это уже политическая сторона сотрудничества", - сказал Асадов.

(Автор: Садраддин Агджаев)