Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов

БАКУ/Trend/ - Завершились бесплатные курсы английского языка, организованные компанией Bakcell для детей шехидов и ветеранов.

В проекте, реализованном совместно с организацией «You Will Speak», приняли участие 50 детей из разных регионов Азербайджана. Онлайн уроки проводились в течение 8 месяцев, после чего дети прошли проверку навыков владения английским языком.

Bakcell реализует множество проектов социальной ответственности, направленных на развитие и образование детей. Как сообщили в компании, внимание и забота о детях, пострадавших от войны является одним из основных направлений программы Корпоративной Социальной Ответственности Bakcell. В этой связи был осуществлен уже целый ряд социальных проектов.