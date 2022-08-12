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Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов

ИКТ Материалы 12 августа 2022 11:34 (UTC +04:00)
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов

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БАКУ/Trend/ - Завершились бесплатные курсы английского языка, организованные компанией Bakcell для детей шехидов и ветеранов.

В проекте, реализованном совместно с организацией «You Will Speak», приняли участие 50 детей из разных регионов Азербайджана. Онлайн уроки проводились в течение 8 месяцев, после чего дети прошли проверку навыков владения английским языком.

Bakcell реализует множество проектов социальной ответственности, направленных на развитие и образование детей. Как сообщили в компании, внимание и забота о детях, пострадавших от войны является одним из основных направлений программы Корпоративной Социальной Ответственности Bakcell. В этой связи был осуществлен уже целый ряд социальных проектов.

Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов
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