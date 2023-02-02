“Nar” принял участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялся Форум Молодежных Студенческих организаций (СМО) “ReBrand”, посвященный 2 февраля - Дню молодежи. Целью мероприятия, в котором приняли участие 110 молодых лидеров, был обмен оптимальными PR-решениями для СМО и богатым опытом в этой сфере. На мероприятии, где профессионалы делились своим опытом, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar” Азиз Ахундов выступил на тему “PR-стратегии, отвечающие вызовам современности” и ответил на вопросы молодежи.

На форуме, проведенном при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, помимо мастер-классов экспертов, молодым лидерам были вручены награды в различных номинациях.

Следует отметить, что “Nar”, который всегда способствует просвещению страны, реализует проекты, направленные на образование и развитие. Ознакомиться с этими проектами можно на странице nar.az/projects.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.