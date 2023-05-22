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WhatsApp разрешил редактирование сообщений в течение 15 минут

ИКТ Материалы 22 мая 2023 20:30 (UTC +04:00)
WhatsApp разрешил редактирование сообщений в течение 15 минут

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БАКУ /Trend/ - Мессенджер WhatsApp компании Meta разрешил пользователям редактировать сообщения в течение 15 минут после их отправки.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник на сайте мессенджера.

"Мы рады дать вам больше контроля над вашими чатами - от исправления описки до добавления нового контента в сообщение. Надо просто нажать на сообщение, которое собираешься отредактировать, и выбрать соответствующую функцию в течение 15 минут после отправки", - отметила администрация WhatsApp.

Функция будет доступна по всему миру, но будет вводиться постепенно. В некоторых регионах - каких именно, в сообщении не говорится - возможность редактировать сообщения появится в течение нескольких недель.

Функция редактирования сообщений - одно из наиболее частых пожеланий пользователей WhatsApp.

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