В Нахчыване впервые будет построена полностью резервированная технологическая инфраструктура - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване впервые будет построена полностью резервированная технологическая инфраструктура.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Рахид Алекперов.

"До недавнего времени в некоторых селах Нахчывана не было интернета. Однако в настоящее время мы обеспечили доступ всего населения Нахчывана к интернету. Ведутся работы по обновлению инфраструктуры и по обеспечению устойчивых интернет-услуг для жилых районов".

За девять месяцев этого года вдоль Зангезурского коридора было проложено около 350 километров волоконно-оптических магистралей. Эта магистраль начинается от турецкой границы и проходит в направлении Нахчывана, Шахбуза, Ордубада. Работы, проводимые по всем трем направлениям, были нацелены на завершение до осенне-зимнего сезона, и мы добились завершения работ, проводимых в горных районах. В настоящее время ведутся работы по приобретению и установке технологического оборудования. После обеспечения оборудованием, впервые в телекоммуникационной жизни Нахчывана, мы добьемся создания резервированной технологической инфраструктуры на территории Автономной Республики, в основном, в Ордубаде и Шахбузе. Это позволит нам обеспечить быстрый и стабильный доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках Нахчывана. Эта технологическая инфраструктура также рассчитана на безопасную транспортировку транзитных ресурсов через территорию Автономной Республики", - сказал он.

Интернет-услуги будут вновь отрегулированы

"Рост цен на интернет в Нахчыване не наблюдается. Но здесь важна регламентация интернет-услуг, в том числе организация портфеля услуг на выбор. Это очень важный вопрос. Мы также добились увеличения доли частного сектора на рынке, что должно способствовать созданию конкурентной среды, а также правильному регулированию качественной и ценовой политики, обеспечению возможностей выбора потребителя. В регулировании самого рынка этот вопрос является одним из важных факторов.

Потому что конкурентоспособность очень важна. Для потребителя должны быть возможности выбора по качеству и цене, в том числе по разнообразию в портфеле услуг. Это одно из основных условий. Мы также ведем работу с операторами мобильной связи, чтобы обеспечить мобильный широкополосный доступ в интернет. В этом направлении мы проводим работу по созданию условий для расширения сети мобильных операторов, развитию локальной технологической инфраструктуры.

Предоставление услуг широкополосного доступа в интернет в Нахчыванской Автономной Республике осуществляется через различных провайдеров и операторов мобильной связи. Как правило, проводится работа по созданию условий для того, чтобы портфель интернет-услуг был доступен со скоростью, соответствующей платежеспособности населения или бюджету, который оно может выделить на интернет-услуги", - отметил Р.Алекперов.

Трансформация в "Нахчыванпочт"

По словам Рахида Алекперова, в следующем году "Нахчыванпочт" будет полностью цифровизирована.

"Раньше в Нахчыванской Автономной Республике заработная плата работников почтовой службы задерживалась, однако за последний год ситуация улучшилась. Мы подписали несколько контрактов на развитие "Нахчыванпочт". В Нахчыване около 100 почтовых пунктов перешли на безналичную оплату. Мы должны не только трансформировать "Нахчыванпочт", но и развивать ее. Кроме того, проводятся работы по компьютеризации рабочих мест в почтовых отделениях. Мы работаем над предоставлением электронных услуг по почте в течение следующего года",- сказал он.

Начало работы транспортных узлов в направлении Зангезурского коридора

"Существует политика, проводимая нашим государством в отношении Зангезурского коридора. В этом направлении было разработано много концепций. В рамках этих концепций необходима трансформация для развития, строительства, расширения транзитной инфраструктуры, ее потенциала по Зангезурскому коридору. Мы не можем сохранить прежние условия. Потому что, когда откроется Зангезурский коридор, будет перевозиться больше грузов. В этом направлении разрабатываются определенные концепции строительства транспортных узлов по обе стороны коридора.

Перевозка грузов через Нахчыван, услуги в направлении перевозок, улучшение условий на дорогах для водителей должны осуществляться таким образом, чтобы транзитная инфраструктура не нарушала комфорт населения.

В Нахчыване планируется построить транзитную инфраструктуру через земли, непригодные для сельского хозяйства и промышленности. Географическое положение Нахчыванской Автономной Республики таково, что есть въезды и выезды из соседних стран. В повестке дня могут быть концепции по созданию инфраструктуры для оказания логистических услуг в этих местах",- подчеркнул замминистра.

Пассажирские перевозки из Нахчывана в Баку и в обратном направлении

Р.Алекперов отметил, что за девять месяцев этого года автобусами перевезено около 50 тысяч пассажиров из Нахчывана в Баку и в обратном направлении.

"В прошлом году эта цифра не превышала 30 тысяч. Это означает рост на 161 процент. Все это произошло благодаря нашей совместной организационной деятельности с Агентством наземного транспорта Азербайджана.

Эти процессы регулярно выполняются четырьмя организациями. Плотность пассажиров не наблюдается. У нас всегда есть в запасе автобусы.

При необходимости мы можем увеличить количество рейсов на 6-7 в день. Но в этом нет необходимости. Люди предпочитают больше самолеты, чтобы экономить время", - заявил он.

Основные направления перевозок транзитных грузов

"Нахчыванская Автономная Республика как естественный узел расположена в такой географии, которая позволяет нам осуществлять транзитные перевозки. Перевозка транзитных грузов также осуществляется по нескольким направлениям. Что касается крупногабаритных транспортных средств, то, по оценкам, рост составил более 9 процентов.

Нахчывану необходимо расширяться в инфраструктуре. Также развитие транзитного потенциала находится под постоянным контролем государства. Все это создаст нам больше возможностей для перевозки грузов. Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение. Разрабатываются концепции развития транзитного потенциала, создаются возможности для логистических центров, а также инфраструктурных проектов этого потенциала. Вероятно, после открытия Зангезурского коридора этот процесс ускорится",- сказал замминистра.

Работы по увеличению количества электромобилей

По словам Рахида Алекперова, для защиты окружающей среды в Нахчыванской Автономной Республике, в частности в городе Нахчыван, ведутся работы по увеличению количества автомобилей с электрическим приводом.

"У нас есть как электрические такси, так и автобусы. 16 процентов автобусов в Нахчыване работают на электричестве. Это очень хороший показатель.

В городе установлены электрические зарядные устройства государственного и частного секторов. В этом году мы начали строительные работы по установке 10 новых электрических зарядных станций в Нахчыванской Автономной Республике. Поскольку мы ожидаем, что Зангезурский коридор пройдет через Нахчыван, на границе с Турцией уже действует зарядная станция.

Кроме того, предусмотрено строительство по одной электростанции в Шаруре, Ордубаде, Шахбузе и 6 в городе Нахчыван. В настоящее время в городе Нахчыван функционируют 16 электрических зарядных станций. С прошлого года в Нахчыване насчитывается более 250 электромобилей. Это в разы больше, чем в предыдущие годы", - отметил замминистра.

Основные цели Агентства автомобильного транспорта Нахчыванской Автономной Республики

"Агентство автомобильного транспорта Нахчыванской Автономной Республики было создано недавно и пока ведутся работы по его организации. Предполагается, что деятельность будет осуществляться в соответствии с регулирующими мерами, направленными на упорядочение этой области.