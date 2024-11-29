Азербайджанский интернет-провайдер объявил о реорганизации

БАКУ /Trend/ - ООО "Enginet" и ООО "Extranet" упраздняются в результате присоединения к ООО "Uninet".

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Так, ООО "Uninet" объявило о реорганизации с присоединением к нему ООО "Enginet" и ООО "Extranet" и став правопреемником упомянутых юридических лиц.

Отметим, что ООО "Uninet" было зарегистрировано в 2009 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 1 миллион 100 тысяч 10 манатов является Нахмедов Ильгар Шамиль оглу.

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