Агентство инноваций Азербайджана о планах на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Среди ожидаемых нововведений в следующем году – развитие международного партнерства, создание новых венчурных фондов, внедрение инновационных программ.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Агагусейн Ахмедов в ходе отчетного мероприятия, посвященного ежегодной деятельности İRİA при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Мы увеличиваем наши усилия в направлении международного сотрудничества и партнерства, и в этой связи стремимся привлечь крупные IT-компании в Азербайджан. Во-вторых, необходимо создание венчурных фондов для финансирования, и в этой связи мы разрабатываем новые инновационные программы: менторство, подготовку тренеров, инкубацию и акселерацию. Кроме того, мы планируем реализацию ряда проектов в регионах. Все это в совокупности представляет собой те нововведения, которых мы ожидаем в ближайшее время. В настоящее время мы привлекаем обратную связь от участников экосистемы, в частности от стартапов и наших партнеров", - сказал он.