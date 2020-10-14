Узбекско-корейское АО закупит стальные листы
БАКУ /Trend/ - Узбекско-корейское СП АО «Уз-Донг Вон Ко» объявляет тендер на поставку аллюминизированных стальных листов:
Аллюминизированный стальный лист размером 1.5 x 1,219 x 2,438 в количестве 800 штук;
Аллюминизированный стальный лист размером 0.8 x 1,219 x 2,438 в количестве 1800 штук;
Нержавеющий стальной лист SUS304 размером 6.0 x 1,500 x 2,438 в количестве 30 штук.
Тендерные заявки принимаются до 17:00 (GMT +5) 30 октября 2020 года.
Телефон для получения дополнительной информации: +998 74 232 46 32.
Электронный адрес: [email protected], [email protected]
(Автор: Клавдия Ромакаева)
Твиттер: @romakayeva
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