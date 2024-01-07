Завершен тендер ЦБ Азербайджана на закупку услуги страхования основных средств

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил тендер на закупку услуги по страхованию основных средств ЦБА, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно данным ЦБА, решением закупочной комиссии от 26 декабря 2023 года по закупке услуги страхования основных средств Центрального банка Азербайджанской Республики ОАО "PASHA Insurance" было признано победителем.

"Со страховщиком-победителем был подписан соответствующий договор", - говорится в информации.

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