Стала известна сумма, выделенная на капитальный ремонт в здании Национального архивного управления Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В здании, принадлежащем Национальному архивному управлению Азербайджанской Республики, будет проведен капитальный ремонт.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим ведомство начало подготовительные работы.

Так, ремонтные работы будут проводиться в здании Государственных архивов, расположенном по адресу: Баку, улица Гасан бека Зардаби, 593.

Организация уже подписала договор с ЗАО Vest LTD о выполнении указанных работ. Компания выполнит ремонтные работы за 671.902,74 AZN (671 тысяча 902 маната 74 гяпика).

Отметим, что компания Vest LTD была зарегистрирована как Общество с ограниченной ответственностью (ООО). В 2018 году организационно-правовая форма ООО была изменена на Закрытое акционерное общество (ЗАО) Vest LTD. Законным представителем ЗАО с уставным капиталом 2050 манатов является Вердалиев Шахин Алимардан оглу.