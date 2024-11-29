В Баку для Центра медицинского оценивания будет построено новое здание

БАКУ /Trend/ - Для Центра медицинского оценивания Агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана будет построено новое здание по адресу: город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары, улица Габиля Сулейманова, 2.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, агентство начало подготовку в связи с этим.

Так, сначала будут проведены работы по сносу непригодных к эксплуатации административных зданий и сооружений, находящихся на указанной территории, а затем будут выполнены работы по проектированию Центра медицинского оценивания, Центра медико-социальной экспертизы, Реабилитационного центра, Спортивно-оздоровительного комплекса и административного здания.

Агентство поручило выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью ""CREAT COMPANY" и заключило с ним контракт на сумму 395 300 манатов.

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