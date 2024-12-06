В Агдаме будут построены дома в жилом массиве №4

БАКУ /Trend/ - В городе Агдам будут осуществлены работы по строительству жилых домов средней этажности в жилом массиве №4.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, строительство жилых домов будет осуществляться в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кварталах указанного жилого массива.

Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах" приступило к подготовке в связи с этим.

По прогнозам организации, на выполнение указанных работ по 1 и 2 кварталу потребуются 42 479 710,84 маната, по 3 и 4 кварталам - 21 863 890,11 маната, по 5 и 6 кварталам - 42 881 950, 42 маната, по 7 и 8 кварталам - 29 947 783, 41 маната.

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