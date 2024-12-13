БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на закупку специальных приборов и оборудования для физиотерапии выделен 21 миллион манатов.

Об этом в пятницу Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, в страну планируется ввезти тракционное оборудование, установку для спинальной декомпрессии, криотерапевтический аппарат, аппарат для магнитной терапии, вертикализатор, кислородную камеру, барокамеру, вакуумную камеру и другие.

Согласно информации, в связи с этим публичное лицо юридического права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) завершил подготовительные работы.

Указанные специфические приборы и оборудование будет передано Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) Medsol. Взамен ООО будет выплачено 21.040.228,17 AZN (21 миллион 40 тысяч 228 манатов 17 гяпиков).

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