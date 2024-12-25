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В Джебраиле и Губадлы будут построены больницы модульного типа

Тендеры Материалы 25 декабря 2024 22:24 (UTC +04:00)
В Джебраиле и Губадлы будут построены больницы модульного типа

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В городах Джебраил и Губадлы будут построены больницы модульного типа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Было отмечено, что уже начинаются работы по подготовке проектно-сметной документации.

Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) завершил в связи с этим подготовку.

Организация поручила разработку проектно-сметной документации по строительству больниц ООО "Storm Building" и заключила с ним контракт стоимостью 217,4 тыс. манатов.

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