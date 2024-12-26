Будет подготовлено градостроительное обоснование для освобожденных сел Газахского района

БАКУ /Trend/ - Для четырех сел Газахского района, которые находились под армянской оккупацией в течение 30 лет и были возвращены Азербайджану в мае этого года - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы будет подготовлено градостроительное обоснование.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре завершил подготовительные работы.

Комитет поручил обществу с ограниченной ответственностью "Design Bureau" работу по подготовке градостроительного обоснования сел Гызылгаджилы и Баганыс Айрым, а Главному государственному проектному институту "Азердовлетлайихе" - подготовку градостроительного обоснования двух других сел - Хейрымлы и Ашагы Аскипара и заключил с ними соответствующие договоры.

Согласно договорам, на подготовку градостроительного обоснования сельского населенного пункта Гызылгаджилы будет потрачено 174,7 тыс. манатов, Баганис Айрым -194,8 тыс. манатов, по другим селам - 175,3 тыс. манатов и 221,9 тыс. манатов соответственно.

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