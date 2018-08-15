«Узбекские авиалинии» открыли первые регулярные авиарейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию

15 августа 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекские авиалинии» с 28 октября открывает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент, сообщили в узбекском авиаперевозчике.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Это первые прямые регулярные авиарейсы, которые свяжут Узбекистан и Саудовскую Аравию.

Прежде полеты в Джидду выполнялись на чартерной основе в рамках программы «Хадж».

Рейсы из Ташкента в Джидду и обратно будут выполняться на самолетах Boeing-767 по вторникам и воскресеньям.

Кроме того, в период осенне-зимней навигации НАК вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Мумбаи-Ташкент с 30 октября трижды в неделю.

Полеты в индийский город будут выполняться на самолетах Airbus А320 по вторникам, средам и пятницам.

Отметим, что «Узбекские авиалинии» начали осуществлять авиарейсы по программе «Хадж-2018» в конце июля.

Паломники из городов Узбекистана, желавшие совершить «большой хадж», до 13 августа доставлялись в город Медина Саудовской Аравии на комфортабельных самолетах Boeing-767.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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