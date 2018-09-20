"Узбекские авиалинии" и Ассоциация воздушного транспорта Дубая обсудили сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В рамках программы делового сотрудничества и привлечения инвестиций в дирекции НАК «Узбекские авиалинии» прошла встреча руководства авиакомпании с представителями компании Dnata (Национальная ассоциация воздушного транспорта) - старшим вице-президентом по развитию бизнеса Dnata Дэреком Сваном и вице-президентом компании по коммерции и развитию бизнеса Кевином Эннисом. Как передаёт "UzDaily.uz", инициатором данной встречи выступила Национальная авиакомпания Узбекистана.

В ходе переговоров представителями Dnata была представлена презентация о компании, ее структуре, направлениях деятельности, которая включает в себя широкий спектр авиационных услуг – от бортового питания до авиаперевозки грузов, реализованных проектах. Со стороны представителей компании была отмечена готовность к дальнейшему сотрудничеству с авиакомпанией Узбекистана по всем направлениям, включая грузовые авиаперевозки.

Руководство НАК в свою очередь предоставило информацию о Международном интермодальном центре логистики «Навои», его потенциальных возможностях по приему и хранению грузов, его выгодном географическом положении.

Программа визита представителей компании Dnata в Узбекистан включает в себя посещение МИЦЛ «Навои», где они уже сегодня лично смогут ознакомиться с инфраструктурой объекта и его потенциалом.

В ходе переговоров обе стороны договорились о повторной встрече для обсуждения вопросов возможного двустороннего сотрудничества, которая будет организована по итогам визита гостей в МИЦЛ «Навои».

Национальная ассоциация воздушного транспорта в Дубае Dnata ведёт бизнес в 83 странах мира, на шести континентах, и является одним из крупнейших в мире поставщиков авиауслуг, предлагающих сервисы наземного обслуживания, грузоперевозок, организации путешествий и обслуживания на борту самолёта. Компания Dnata, основанная в 1959 году, ведет эффективную работу предприятий авиационной отрасли в 131 аэропортах на Ближнем Востоке, в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, странах Африки, а также в Северной и Южной Америке.

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