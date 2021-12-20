В Азербайджане определяются требования по получению отелями звездной категории

БАКУ /Trend/ - Каждый отель, действующий на территории Азербайджана, должен получить звездную категорию в течение шести месяцев с начала работы.

Как сообщает в понедельник Trend, это предусматривает новый законопроект "О туризме", который обсуждался во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, определение звездной категории отелей осуществляется учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основе критериев оценки деятельности отелей.

Документ также предусматривает электронную регистрацию постояльцев отелей. Порядок электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в отелях, определяется учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, говорится в законопроекте.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)