Представители турсферы российского региона посетят Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 30 августа представители туристической сферы Санкт-Петербурга посетят Азербайджан в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, в ходе визита туроператор "Невские Сезоны" намерен организовать индивидуальные встречи в формате В2В, предоставить участникам информационные материалы в виде буклетов и сувенирной продукции.

Отметим, что с февраля 2022 года Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское Туристско-Информационное бюро" разместило тендеры, связанные с презентацией гостиниц, турагентств и музеев Северной столицы в странах ближнего зарубежья, Азии и Востока.

Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" включает в себя проведение презентаций и для других стран – помимо стран СНГ, в списке числились Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия и Вьетнам. На каждое из путешествий правительство в среднем готово было выделить от 20 до 40 миллионов рублей.

Официальный курс на 11 августа составляет 0,0278 AZN/ RUB.