Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества
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Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута
Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат
Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID