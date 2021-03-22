ПО «Речные пути» Туркменистана преобразовано в акционерное общество

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение «Derýaýollary» (Речные пути) при агентстве «Türkmendeňizderýaýollary» (Tуркменские морские и речные пути) преобразовано в акционерное общество открытого типа, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ранее сообщалось, что за последние годы объем иностранных кредитов в транспортно-коммуникационном секторе Туркменистана составил 1,500 миллиарда долларов. К началу марта этого года освоены 67,8 процента этих средств.

Напомним, что за январь-февраль 2021 года производственный план по транспортно-коммуникационному комплексу Туркменистана был перевыполнен на 11,7 процента.

Темпы роста по агентству "Туркменские железные дороги" составили 10,8 процента, агентству «Туркменавтотранспорт» – 9,3 процента, агентству «Туркменские морские и речные пути» – 14,5 процента.

План в сфере грузоперевозок и грузооборота по автомобильному, железнодорожному, воздушному и морскому транспорту был перевыполнен на 4,5 и 11,8 процента, соответственно. Темпы роста по агентству «Türkmenaragatnaşyk» равны 7,4 процента.

Напомним, что в Туркменистане проводится работа по совершенствованию транспортной и таможенной системы.

В целях усовершенствования таможенной системы ранее в Туркменистане обсуждалось присоединение к Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции), что поспособствует наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, а также развитию внешнеторговой деятельности страны.

Оптимизация международного сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе является одним из неотъемлемых факторов достижения Целей устойчивого развития.

Ранее в Международном союзе автомобильного транспорта отметили, что при внедрении Автоматизированной системы обработки таможенных данных (ASYCUDA) в Туркменистане рекомендуется учет интеграции модулей EPD и e-TIR.

(Автор: Джейла Алиева)

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