Подписан документ по упрощению транзита по Транскаспийскому коридору «Восток-Запад» (ФОТО)

БАКУ /Trend - В Баку состоялась церемония подписания протокола плана мероприятий по разработке и внедрению упрощенных правил транзита по принципу «единого окна» по Транскаспийскому международному Среднему коридору «Восток-Запад».

Как сообщает в среду Trend, документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров, руководитель управления международного сотрудничества КГД МФ Казахстана Ермек Кожабергенов, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Самат Исабеков, начальник Службы доходов Грузии Леван Какава, председатель Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужа Мавлонов и председатель Таможенного комитета Таджикистана Хуршед Каримзода.

Отметим, что в Баку прошла многосторонняя встреча по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» по Транскаспийскому международному Среднему коридору «Восток-Запад».