Бакинский порт внесет вклад в достижение целей устойчивого развития, одобренных системой ООН

БАКУ /Trend/ - На конференции "Объединенная деловая Европа" обсуждались цели развития для устойчивого будущего и роль частного сектора в продвижении глобальных тенденций, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Бакинского порта, в Тбилиси прошла конференция "Объединенная деловая Европа", на которой был представлен Бакинский порт. Конференция была организована Глобальным договором ООН.

В мероприятии приняли участие более 250 представителей правительства, бизнеса и сектора устойчивого развития из 30 европейских стран.

Напомним, что Бакинский порт стал первой государственной организацией в Азербайджане, присоединившейся 2 августа 2022 года к Глобальному договору ООН. Присоединившись к этому соглашению, порт взял на себя обязательство внести свой вклад в достижение 11 из 17 целей устойчивого развития, одобренных системой ООН.