Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Рейс Баку-Нахчыван, задержанный из-за погодных условий, успешно вылетел - AZAL

Транспорт Материалы 17 января 2024 13:18 (UTC +04:00)
Рейс Баку-Нахчыван, задержанный из-за погодных условий, успешно вылетел - AZAL

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Пассажиры задержанного из-за непогоды рейса J2-251 авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) успешно вылетели из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван, передает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Отметим, что пассажиры рейса J2-253, запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, также вылетели в пункт назначения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вылет рейса J2-251 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости