Сухогруз «Ходжалы» доставил груз в порт Санта-Росалия

БАКУ/Trend/ - Сухогруз типа «Handysize» «Ходжалы», принадлежащий ASCO, доставил 30 тысяч тонн серы из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, США, в мексиканский порт Санта-Росалия, передает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO.

После выгрузки груза в порту судно приняло балластную воду и направилось в порт Портленд (США) для загрузки следующего груза.

Отметим, что этот сухогруз был введен в эксплуатацию в мае 2024 года в рамках стратегии ASCO по увеличению грузоперевозочного потенциала за пределами Каспийского моря и расширению географии деятельности.

Судно «Ходжалы» обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонн, длина – 180 метров, ширина – 30 метров, осадка – 10,47 метра, а максимальная скорость – 15,7 узла. Осадка при полной загрузке позволяет судну заходить во многие мелководные порты.