В Кыргызстане будет запущена автоматизированная система учета детей, находящихся в детдомах и интернатах

27 мая 2019 10:10 (UTC+04:00)

В Кыргызстане создана автоматизированная информационно-аналитическая система детских учреждений интернатного типа. Об этом сегодня сообщил министр социального развития Улукбек Кочкоров на круглом столе: «Возможности информационно-аналитической системы в процессе управления реформированием детских учреждений интернатного типа», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, Министерством социального развития проводится работа по цифровизации тех процессов, которые имеются в ведомстве. Одним из таких достижений следует назвать автоматизированную информационно-аналитическую систему детских учреждений интернатного типа, которая была создана в стране.

Как он отметил, при работе комиссии стало известно, что в стране имеется более 12 тыс. детей в детских учреждениях интернатного типа. Из них только 5% детей являются круглыми сиротами, остальные имеют одного родителя и обоих, но из-за сложных жизненных обстоятельств ребенок оказался в детском доме. И это очень печально, что дети при живых родителях находятся в таких учреждениях. Также имеются факты, когда заявленные цифры не совпадали с реальными данными.

«И мы надеемся, что эта система позволит создать открытость и убрать имеющиеся коррупционные элементы. Было много нареканий в адрес ведомства о том, что имеются коррупционные элементы в области усыновления детей. И мы также верим, что с внедрением данной автоматизированной базы появится открытость и прозрачность в системе работы с учреждениями интернатного типа», - сказал Кочкоров.

По словам главы ведомства, с помощью данной системы будет вестись подробный анализ истории ребенка - как он попал в интернат, почему и при каких обстоятельствах, какая работа велась и какая работа ведется сегодня и т.д.

Как он отметил, база была создана при поддержке Евросоюза.

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