Как ограничение ЕС цен на российскую нефть влияет на Центральную Азию? - экс-посол США в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Предложенное ЕС ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу 5 декабря, уже вызвало неопределенность на мировом энергетическом рынке. И, конечно, Казахстан и Туркменистан, являющиеся крупнейшими экспортерами энергоносителей в регионе, не могут остаться незатронутыми этой ситуацией.

Как сказал Trend Аллан Мастард, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources, бывший посол США в Туркменистане, контроль России над Каспийским трубопроводным консорциумом в Новороссийске имеет большое значение для стран Центральной Азии.

Он справедливо заметил, что экспорт казахстанской нефти и, следовательно, доходы от экспорта нефти зависят от того, сохранит ли Россия трубопровод открытым.

"Для Казахстана было бы целесообразнее создать альтернативный механизм поставок в обход России - возможно, трубопровод, но дополнительные танкеры тоже могут быть полезны", - сказал Мастард.

Что касается перспектив для Туркменистана, эксперт отметил, что страна, являясь одним из крупнейших энергоносителей в регионе, поставляет основную часть своего природного газа по трубопроводам в Китай.

"Предложенные ЕС ограничения, если они будут эффективными, окажут лишь незначительное влияние на доходы Туркменистана", - отметил Мастард.

Таким образом, время покажет, насколько серьезным окажется воздействие этой ситуации, однако нельзя отрицать, что определенный эффект ожидается.