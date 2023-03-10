ЕББР реализует в Центральной Азии крупнейший проект по альтернативной энергетике

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил два синдицированных кредита на общую сумму 520 миллионов долларов для оказания помощи в строительстве и вводе в эксплуатацию двух ветроэлектростанций в Узбекистане.

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

По ее словам, проект общей установленной мощностью 1 ГВт будет реализован в Бухарской области страны.

Она отметила, что это финансирование является крупнейшим проектом ЕБРР в области возобновляемых источников энергии на сегодня во всех странах, в которые банк инвестирует.

"Пакет финансирования в размере 74 миллионов долларов, организованный банком, поможет разработать, построить и ввести в эксплуатацию новую ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана. Это был первый проект в Центральной Азии, предусматривавший использование системы обнаружения IdentiFlight, способной отслеживать различные риски, как, например, попадание птиц в ветряные турбины, и запускать автоматическое отключение выбранных турбин", - добавила управляющий директор.

Более того, как отметила Харгитаи, ЕБРР совместно с министерством энергетики Узбекистана разработал низкоуглеродный путь развития электроэнергетического сектора Узбекистана, целью которого является обезуглероживание сектора к 2050 году.

Между тем, текущий кредитный портфель проектов ЕБРР в Узбекистане оценивается в 2,2 миллиарда евро. Кредитный портфель банка рассчитан на реализацию 69 проектов. Основная часть инвестиционного портфеля (72 процента, или 1,6 миллиарда евро) направлена на устойчивую инфраструктуру, 19 процентов (428 миллионов евро) – на финансовые учреждения и 9 процентов (199 миллионов евро) – на промышленность, торговлю и агробизнес.