Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану

18 октября 2017 14:29 (UTC+04:00)

Казахстан продолжит оказывать техническую и гуманитарную помощь Афганистану. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время значительно возрождается политическое взаимодействие с Афганистаном. В 2015 году Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани с официальным визитом посетил Казахстан. В этом году мы встречались с господином Гани на заседаниях ШОС и ОИС. Объем взаимной торговли достиг полмиллиарда долларов США. В городах Алматы и Кабул открылись торговые центры. Мы продолжим оказывать техническую и гуманитарную помощь. Безопасность и устойчивое развитие Афганистана - гарант мира и стабильности и процветания нашего региона», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот от послов ряда иностранных государств в Акорде.

Глава государства добавил, что Казахстан и в дальнейшем открыт для многостороннего сотрудничества со всеми странами.

Отметим, что сегодня свои верительные грамоты Президенту Казахстана вручили Посол Эстонской Республики в РК Хэйти Мяемеэс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Кадам Шах Шахим, Посол Республики Польша в РК Селим Хазбиевич, Посол Канады в РК Николя Бруссо, Посол Финляндской Республики в РК Микко Кивикоски, Посол Королевства Бельгии Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаель, Посол Французской Республики в РК Филипп Мартинэ.

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