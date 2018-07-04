Казахстан планирует ввести временные ограничения на импорт российского бензина

Министерство энергетики РК планирует ввести временные ограничения на импорт российского бензина. Ограничения будут действовать в течение трех месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам вице-президента компании «Argus Media» по Центральной Азии и Каспийскому региону Тимура Ильясова, конвенционные ограничения могут быть введены уже в этом месяце.

«Да, мы считаем, что они будут введены в скором времени. Возможно, в июле этого года. Для чего это делается? Сейчас нужно расходовать бензин, накопленный во внутреннем резерве. Потому что мы сейчас произвели бензин марки АИ-92 с избытком. В связи с этим, приходится немного замедлять работу нефтеперерабатывающих заводов, сокращать переработку сырья. А если ограничим импорт, появится возможность реализовать излишки бензина», - сказал Тимур Ильясов.

По его словам, сегодня российский бензин дороже, чем казахстанский. Поэтому временное ограничение может и не оказать значительного влияния на рынок. Потому что и сейчас доля импорта невелика. Кроме того, продавцы бензина предпочитают закупать товар поближе, а не транспортировать его издалека. И все же, вполне возможны изменения цен на российский бензин. В связи с этим, нужно скорее решать вопрос о выводе на экспорт казахстанского бензина.

«Конечно, если в ближайшее время вопрос экспорта не решится, увеличатся объемы лишнего бензина. Тогда придется еще более снизить темпы переработки сырья. Это невыгодно нефтеперерабатывающим заводам, потому что эти заводы вложили большие деньги в модернизацию. Именно сейчас они должны работать на 100 процентов. Тогда модернизация заводов окупится. Насколько мы знаем, в настоящее время рассматривается вопрос об экспорте бензина в Кыргызстан. Обсуждается также и вопрос об экспорте в Узбекистан. На мой взгляд, вскоре начнется экспорт в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а в следующем году в Европу», - отметил Тимур Ильясов.

«Конечно, если в ближайшее время вопрос экспорта не решится, увеличатся объемы лишнего бензина. Тогда придется еще более снизить темпы переработки сырья. Это невыгодно нефтеперерабатывающим заводам, потому что эти заводы вложили большие деньги в модернизацию. Именно сейчас они должны работать на 100 процентов. Тогда модернизация заводов окупится. Насколько мы знаем, в настоящее время рассматривается вопрос об экспорте бензина в Кыргызстан. Обсуждается также и вопрос об экспорте в Узбекистан. На мой взгляд, вскоре начнется экспорт в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а в следующем году в Европу», - отметил Тимур Ильясов.

Напомним, ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев также говорил о временном ограничении импорта российского бензина. По его словам, в настоящее время в нашей стране горюче-смазочных материалов производится с избытком. Объем резервов увеличился в полтора раза. Потому что после модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов увеличился объем производства высокооктанового бензина.

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